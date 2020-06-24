В Крыму скончались еще 2 зараженных коронавирусом

В Крыму скончались еще 2 человека, зараженные коронавирусом. Подробности о них не сообщаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК выявлено 8 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии в республике зафиксирован 631 зараженный, 24 из них умерли. Таким образом смертность среди инфицированных коронавирусом на сегодняшний день в Крыму составляет 3,8%. Непосредственно от ковида умерли 7 кремчан, или 1,1% от зараженных. В среднем по России этот показатель составляет 1,4%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.06.20

Украина на грани голода и распада – Саакашвили. / Украинский МИД кишит бездельниками – Захарова. / Самолет для усиления осадков: глава Крыма решил потягаться с природой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»