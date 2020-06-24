В голосовании по Конституции могут принять участие 150 тысяч российских граждан ЛДНР

Жители Донецкой и Луганской народных республик, обладающие российскими паспортами, примут участие во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его оценкам, в голосовании на территории Ростовской области РФ могут принять участие более 150 тысяч россиян из народных республик.

«На сегодняшний день более 150 тыс. граждан уже хотят проголосовать по вопросу внесения поправок в конституцию. Начиная с 25 июня по 1 июля, это количество граждан проголосует. Никаких сложностей в вопросе пересечения границы гражданином РФ нет, они могут свободно перемещаться», – приводит ТАСС слова Водолацкого.

«Граждане, проживающие в странах ближнего и дальнего зарубежья, пойдут голосовать в консульские отделы, а жители народных республик имеют возможность пересечь границу и на территории Ростовской области проголосовать на участках для голосования, открытых в приграничных территориях – Новошахтинске, Донецке, Гуково. Многие из них ездят на работу в Ростовскую область, по семейным делам и смогут проголосовать», – добавил депутат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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