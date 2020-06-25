В Турции предлагают признать Крым российским – небезвозмездно

В Турции предлагают признать Крым российским. Но не безвозмездно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира. Основными пунктами плана стали ликвидация в регионе баз США и НАТО, обеспечение мира в Сирии, прекращение вмешательства США в Ливии, поддержка территориальной целостности Азербайджана, признание независимой Абхазии и российского Крыма.

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай заявил, что главная цель плана – укрепить сотрудничество Турции и России, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западно-Азиатского союза, оставив США в регионе в одиночестве.

При этом в плане есть еще один важный пункт – признание Турецкой Республики Северного Кипра. Республика создана после военного переворота на острове и вторжения турецких войск в 1974 году. До сих пор ее признает только Турция.

Есть у турков еще одно любопытное условие – они хотели бы стать гарантами прав крымских татар. Напомним, что права всех граждан России гарантирует конституция РФ, а ее соблюдение – президент страны. Кроме того, поднят вопрос о влиянии на крымскую региональную политику.

Так, аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек призвал МИД Турции немедленно установить отношения напрямую с крымскими властями и начать работу по увеличению числа крымских татар среди депутатов и министров.

Анкара, Игорь Юров

Анкара. Другие новости 25.06.20

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