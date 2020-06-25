В Крыму сообщили о новых зараженных коронавирусом и еще одной смерти

В Крыму за сутки подтверждены 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 случая зафиксированы в старом очаге Евпаторийской горбольницы: заболели еще 2 пациента и 1 медик. Жители Белогорского района и Симферополя тоже заразились в уже известных очагах. Еще у двух симферопольцев инфекцию выявили во время скрининга здоровых людей.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 638 зараженных, 25 из них умерли. Так, 24 июня один из инфицированных крымчан скончался от острой недостаточности мозгового кровообращения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.06.20

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