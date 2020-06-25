Тест на верность: власти Крыма наперегонки голосуют за Конституцию

В Крыму началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Высказать свою волю можно до 20 часов 1 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участки для голосования на полуострове открылись еще далеко не везде, а в кулуарах уже обсуждают политическую подоплеку этого события.

Так, стало известно, что раньше всех в Крыму проголосовал за поправки спикер Госсовета РК Владимир Константинов: участок в Бахчисарайском районе, к которому он прикреплен, открылся в 8 утра, в то время как все остальные начнут работать только с 16 часов.

Правда, в Мининформе РК утверждают, что все бахчисарайские пункты для голосования открылись сегодня утром – такова, мол, особенность района. Но факт остается фактом: Константинов первым из крымских руководителей засвидетельствовал свое почтение президенту России.

«Аксенов повержен шустрым спикером Госсовета, – язвит по этому поводу telegram-канал «Дионис Терруарович Апостолаки». – Развожаев тоже в пролете: никто не ожидал такого коварства со стороны Константинова и подконтрольного ему избирательного участка».

Совпадение или нет, но буквально через пару час после того, как крымские телеканалы показали падающий в абсолютно пустую урну бюллетень Константинова, севастопольские СМИ начали сообщать, что врио губернатора Севастополя тоже сделал свой выбор.

А вот глава Крыма Сергей Аксенов собирается голосовать только в 19:00 – видимо, занят делами поважнее Конституции.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.06.20

В Крыму задержали трех жителей Чечни, похитивших ялтинца. / В Крыму сообщили о новых зараженных коронавирусом и еще одной смерти. / В Турции предлагают признать Крым российским – небезвозмездно. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»