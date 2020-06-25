В Крыму до сих пор не приступили к ремонту дорог

В Крыму затянули начало сезона ремонта дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался сегодня на традиционном совещании при главе РК Сергее Аксенове. Как выяснилось, до сих пор даже не заключено соглашение с Росавтодором. В Ялте и Керчи подписать документы планируют 15 июля, в Симферополе – 20 июля.

Столь солидную задержку в министерстве дорожного строительства РК объяснили необходимостью передать муниципальные дороги, подлежащие ремонту в республиканскую Службу автомобильных дорог, так как деньги из федерального бюджета будет получать именно САД. На самом деле, эта процедура необязательна – вопрос финансирования легко можно решить соответствующим распоряжением главы РК.

Еще одна причина промедления: кода и цели расходов в программе ремонта не соответствуют аналогичным данным в бюджете. Однако выяснилось это только почему-то в конце минувшей недели и изменения до сих пор не внесены.

В итоге к реальным работам смогут приступить только в конце следующего месяца (Аксенов поручил начать не позже 15 июля, но его поручения далеко не всегда выполняются). Иными словами, дорожно-строительный сезон в текущем году будет короче в 2 раза. И осенью крымчанам в очередной раз будут рассказывать о новых технологиях, позволяющих укладывать асфальт под снегом и дождем.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.06.20

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