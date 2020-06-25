Западу не нужна Украина в границах 1991 года – киевский политолог

Лидеры западных стран не собираются принимать Украину в ЕС и рассматривают её лишь в качестве большого сельскохозяйственного поля, а не высокоразвитой страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, США и Евросоюз сделают всё, чтобы Украина не вернулась в сферу стратегических интересов России, однако не собираются отстаивать территориальную целостность «Незалежной».

«Когда мне кто-то говорит, «почему они не сделали нам «план Маршала?», я говорю – это план анти-Маршала (программа МВФ для Украины), потому что интегрировать страну Украина в Запад можно только упрощенной, без сложной экономики, без академии наук, а чисто монопрофильной, аграрной, без территории. Потому что слишком большая территория для Европейского союза у этой Украины.

Поэтому они и на Крым смотрели так: «Ну ладно, не будем дергаться, отдайте спокойно». И на Донбасс тоже. Они не заинтересованы в том, чтобы Украина была в рамках территории 91-го года, потому что с такой территорией они не возьмут на Запад. Они же берут кого? У кого маленькие территории, у которых по пять, по девять миллионов человек. Средний размер европейской страны по жителям – это девять миллионов человек…

Они не хотят, чтобы мы как сильная страна со сложной экономикой были там. И они не хотят нас отдавать в другую геополитическую сферу, поэтому делают все… не нужны мы им со сложной высокоразвитой индустриальной экономикой и с такой большой территорией, и научно-техническими кадрами интеллектуальными», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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