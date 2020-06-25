В Севастополе больше года не могут устранить нарушения, допущенные при реконструкции парка Ахматовой.

В Севастополе больше года не исполняют решение суда об устранении нарушений при реконструкции парка Ахматовой.

Как уже сообщал «Новый День», работы по реконструкции парка проводились на средства ФЦП. По данным правительства города, стоимость реконструкции составила 135 миллионов рублей. На открытии парка присутствовал тогдашний губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, рассказавший о том, что лично осмотрел территорию и нашел ряд недостатков. Однако, как заявил тогда глава города, все они были устранены подрядчиком до открытия.

Но оказалось, что кто-то лукавил – то ли подрядчик, то ли губернатор. Нарушения если и устранили, то не до конца.

В результате, в мае 2019 года суд удовлетворил иск городских общественников и обязал ГКУ «Единая дирекция капитального строительства», подведомственное правительству Севастополя, обеспечить в парке нормы доступной среды для маломобильных граждан.

За год ответчик это решение не выполнил, поэтому судебный пристав-исполнитель оштрафовал ГКУ на 50 тысяч рублей за неисполнение решения суда в добровольном порядке. После этого «Единая дирекция капитального строительства» обратилась в суд с жалобой на постановление пристава и с заявлением об отсрочке исполнения решения суда.

В качестве обоснования жалобы и заявления ЕДКС указала, что за прошедший год было проведено два совещания и «разрабатывается дорожная карта».

«Очень качественный показатель работы – за год проведено два совещания, – отметила председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова. – Аж два совещания! Вместо того чтобы, согласно законодательству, обеспечить доступ в парк и к береговой линии людям с ограниченными физическими возможностями, ответчик все совещается и, как мне показалось, ищет возможности не устранять нарушения и уйти от ответственности. Еще бы – на это же нужны средства, которые, судя по всему, все давно «освоены».

Суд отказал ответчику в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения. Отказ мотивирован тем, что совещания не свидетельствуют о том, что недостатки парка исправляются. Кроме того ЕДКС не предоставила суду гарантии, что после отсрочки начнется реальная работа по устранению выявленных недостатков, а не продолжатся совещания и «рисование» дорожных карт.

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» на постановление пристава о взыскании 50 тысяч рублей еще не рассмотрена.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.06.20

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