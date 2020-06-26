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Пятница, 26 июня 2020, 12:01 мск

Новости Крым

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В Крыму подтверждены новые случаи коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два человека заболели в Ялте – один из них местный житель, другой приехал из Краснодарского края. Продолжается распространение инфекции в Евпаторийской городской больнице – там еще двое заболевших, в том числе медик. Житель Симферополя заразился в семейном очаге, а житель Алушты был госпитализирован с диагнозом «внегоспитальная пневмония».

Всего начала эпидемии в Крыму зарегистрированы 644 случая COVID-19, 25 зараженных скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.06.20

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