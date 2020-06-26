У Киева, наконец-то, появился «уникальный шанс вернуть» Крым. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший лидер нации, год назад уступивший президентское кресло Владимиру Зеленскому, «зажигает» не хуже, чем его сменщик – кавээнщик. По словам Порошенко, уникальный шанс заключается в падении цен на нефть и «глубоком кризисе» в России, на фоне которых Киев может укрепить международную солидарность и «заставить Москву уйти из Крыма», так как она, якобы, не способна финансировать полуостров.

О том, что Крым в течение 23 лет нахождения в составе «незалежной Украины» финансировался по остаточному принципу, Порошенко предпочел не вспоминать. Умолчал он и том, что только на ФЦП развития Крыма и Севастополя в РФ уже предусмотрено более 7 млрд долларов (почти 500 млрд рублей), и половина программы уже выполнена.

Киев, Платон Ефимчук

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