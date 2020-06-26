Крымские чиновники лишили педагогов матпомощи, положенной по закону

Из-за нерасторопности чиновников многие крымские педагоги не получили материальную помощь перед уходом в отпуск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобные меры предусмотрены республиканским законодательством. Но те, кто пошел в отпуск с 1 июня, денег не получили. Подобные жалобы поступили из Черноморского, Раздольненского и Ленинского района, а так же Симферополя. Вопрос обсуждался сегодня на заседании Госсовета Крыма.

Депутат, озвучивший проблему, сообщил, что в минфине РК заявили о готовности профинансировать любую подобную заявку, но дело в том, что минобразования направило документы в минфин только 17 июня. После этого деньги учителям обещали выплатить в течение недели, но, по словам, депутатов, сегодня из Черноморского района сообщили, что матпомощи до сих пор нет. Кстати, в среднем, каждый педагог недополучил 15 тысяч рублей.

Депутаты-единороссы тут же обвинили коллег-коммунистов в раздувании скандала в преддверии голосования за поправки в Конституцию. Но признали: проблема, действительно, существует.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.06.20

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