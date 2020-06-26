В Крыму восстановили автобусное сообщение с материком

В Крыму восстановили межрегиональное автобусное сообщение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня разрешено движение пассажирских автобусов по Крымскому мосту. Первые после вынужденного перерыва, вызванного коронавирусом, рейсы открыты из Ялты в Москву и из Севастополя в Ставрополь, Астрахань, и Волгоград.

Список направлений постепенно будет увеличиваться. Например, в июле планируются рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Геленджик.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.06.20

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