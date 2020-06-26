В Крыму восстановили автобусное сообщение с материком

В Крыму восстановили межрегиональное автобусное сообщение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня разрешено движение пассажирских автобусов по Крымскому мосту. Первые после вынужденного перерыва, вызванного коронавирусом, рейсы открыты из Ялты в Москву и из Севастополя в Ставрополь, Астрахань, и Волгоград.
Список направлений постепенно будет увеличиваться. Например, в июле планируются рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Геленджик.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 26.06.20
Крымские чиновники лишили педагогов матпомощи, положенной по закону. / Порошенко обнаружил уникальный шанс вернуть Крым. / На Украине – новый антирекорд по коронавирусу: свыше 1000 заболевших за сутки. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube