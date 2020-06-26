В Госсовете Крыма устроили «карусель»: депутат-единоросс голосовал за троих (СКРИНШОТЫ)

Госсовет Крыма работает с грубыми нарушениями. И речь не только о масочном режиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя заседание крымского парламента, закрывавшее первую весеннюю сессию Госсовета второго созыва, стало показательным: законы и нормы в республике нарушаются уже на стадии их принятия.

Первое, что бросилось в глаза во время трансляции заседания, – депутаты не соблюдают масочный режим, введенный глава РК Сергеем Аксеновым: без масок на заседании были многие депутаты, да и сам главный крымчанин предпочел обойтись без средств индивидуальной защиты, нивелируя собственные требования.

Однако это показалось детской шалостью по сравнению с тем, что происходило дальше.

Так, в числе прочего, в повестку дня бвли внесены вопросы о внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» и «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Уже в ходе голосования выяснилось, что один из этих вопросов на профильном комитете (по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу) не обсуждался. Почему так произошло, председатель комитета Леонид Бобашов пояснить не смог, так как в этот момент в зале отсутствовал.

Но это не помешало спикеру Госсовета Владимиру Константинову довести голосование. Видимо, сочли достаточным, что вопрос обсудили в комитете по имущественным и земельным отношениям под руководством свояченицы главы РК Евгении Добрыни.

Между тем, единоросс Бобашев, несмотря на отсутствие в зале, исправно голосовал по всем вопросам: кнопку за него нажимал другой единоросс Владимир Батуренко.

У Батуренко вообще выдался сложный день: ему пришлось нажимать три кнопки. Походе, что это заметил и режиссер прямой трансляции: примерно через 1,5 часа после начала заседания, камеры начали переключать на другой ракурс всякий раз, когда единоросс тянулся к кнопке Бобашова. Но даже когда тот вернулся в зал, Батуренко продолжил выполнять двойную работу. Вот Константинов произносит: «Голосуем за принятие закона во втором чтении». Батуренко поднимает две руки и тянет их в разные стороны.

Камеры тут же переключаются (вряд ли это совпадение): с другого ракурса не видно, что Батуренко нажимает кнопку перед соседним креслом правой рукой (а левая у него на своей кнопке), но голова у него повернута вправо и слегка опущена вниз – ровно так же, как на скриншоте, сделанном за несколько секунд до этого.

И такую позу депутат принимал всякий раз, когда нужно было голосовать.

Напомним, регламент Государственного Совета Республики Крым (принятый в 2014 году с поправками от 25 мая 2016 года № 1103-1/16, от 29 ноября 2017 года № 1759-1/17, от 28 ноября 2018 года № 2184-1/18, от 26 июня 2019 года № 2423-1/19, от 6 апреля 2020 года № 330-2/20) не предусматривает голосование за другого депутата (все нюансы голосования на заседании Госсовета определены главой 7 (статьи 76 -78). Зато тот же документ обязывает депутата присутствовать на заседаниях (статья 67).

«О невозможности присутствовать на заседании Государственного Совета по уважительной причине депутат обязан проинформировать секретариат комитета, членом которого он является, с указанием причины отсутствия. Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании

Государственного Совета являются направление в командировку, участие в выполнении поручений Госсовета, его Президиума, Председателя Государственного Совета, временная нетрудоспособность, отпуск, рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников, иные семейные обстоятельства, а также обстоятельства непреодолимой силы».

Какие непреодолимые обстоятельства заставили Бобашева отсутствовать часть сегодняшнего заседания, а соседа Батуренко справа пропустить большую его часть – остается загадкой.

Но судя по тому, что другие депутаты никак не реагировали на телодвижения единоросса- «многостаночника», подобные карусели в Госсовете Крыма – в порядке вещей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.06.20

На Украине ежедневно заражаются коронавирусом до 7 тысяч человек – доктор Комаровский. / На Украине заявляют о создании народных дружин самообороны против неонацистов. / Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют через несколько дней. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»