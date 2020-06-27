В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. Таким образом, число умерших инфицированных на сегодняшний день составляет 26.

Как перелает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК подтверждены 2 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в республике зафиксированы 646 положительных на Covid-19. В данный момент лечение продолжают 144.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.20

Пусть зарабатывают сами: Минтруд отверг идею о выплатах 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. / В Госсовете Крыма устроили «карусель»: депутат-единоросс голосовал за троих (СКРИНШОТЫ). / На Украине ежедневно заражаются коронавирусом до 7 тысяч человек – доктор Комаровский. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»