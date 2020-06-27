Транзит российского газа в Европу под угрозой – Украина ввела спецмеры

Сильнейшие наводнения на Западной Украине заставили оператора газотранспортной системы страны объявить специальный режим работы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил генеральный директор ГТС Украины Сергей Макогон.

Экстренные меры вводятся для предотвращения сбоев поставок газа украинским потребителям и сохранения транзита российского газа в ЕС.

«Для того, чтобы быстро действовать и обеспечить бесперебойную поставку газа украинским и европейским потребителям, мы определили все потенциально опасные участки и разработали локальные меры в случае чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения газа.

Проводится постоянный мониторинг уровня воды и условий поддержки конструкции в местах, где пересекаются газовые трубопроводы. Мобилизованы все технические службы и ремонтные бригады, а необходимое оборудование вскоре начнут ремонтировать, как только позволят погодные условия», – заявил Макогон.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.06.20

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