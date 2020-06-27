В Донбассе уничтожена украинская БМП

Украинская БМП-2, обстрелявшая населённый пункт Александровка в ДНР, уничтожена ответным огнём бойцов армии народной республики.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-центре командования Народной милиции (вооружённые силы – прим. «НД») ДНР.
«Украинские оккупанты вновь открыли огонь по нашей республике с целью нанесения урона гражданской инфраструктуре и целенаправленного террора мирного населения Донбасса.
В 16:00 боевики 79 бригады по приказу военного преступника Луценко (командир подразделения ВСУ) обстреляли населённый пункт Александровка из вооружения БМП-2, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия...
Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность ВСУ была подавлена. Противник понёс потери, по предварительной информации, один боец погиб, двое ранены, также выведена из строя БМП-2», – сообщили в пресс-центре.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 28.06.20
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