В Донбассе уничтожена украинская БМП

Украинская БМП-2, обстрелявшая населённый пункт Александровка в ДНР, уничтожена ответным огнём бойцов армии народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-центре командования Народной милиции (вооружённые силы – прим. «НД») ДНР.

«Украинские оккупанты вновь открыли огонь по нашей республике с целью нанесения урона гражданской инфраструктуре и целенаправленного террора мирного населения Донбасса.

В 16:00 боевики 79 бригады по приказу военного преступника Луценко (командир подразделения ВСУ) обстреляли населённый пункт Александровка из вооружения БМП-2, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия...

Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность ВСУ была подавлена. Противник понёс потери, по предварительной информации, один боец погиб, двое ранены, также выведена из строя БМП-2», – сообщили в пресс-центре.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.06.20

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