«Из ничего не бывает что-то» – в Киеве поставили крест на Зеленском

Владимиру Зеленскому удалось обмануть подавляющее большинство проголосовавших за него граждан Украины во время президентских выборов в апреле 2019 года.

В том, что вчерашний шоумен ничего из себя не представляет, не смогли разобраться даже некоторые опытные и осведомлённые представители украинской элиты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон признался, что тоже поддался общему настроению год назад и проголосовал за Зеленского с надеждой на скорые перемены в стране.

«То время мне запомнилось ощущением надежды, а сейчас – ощущение возможного конца. Я чувствую большую тревогу. У меня есть ощущение, что страна на грани распада, она неуправляема.

Я не считаю, что я разбираюсь в политике, потому что, если бы я разбирался, у меня бы не было надежды год назад. А она у меня была и большая. А умные люди мне говорили: «из ничего не бывает что-то», – приводит слова Гордона «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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