российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 28 июня 2020, 12:48 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму снова вспышка коронавируса: установлен очередной максимум выявляемости

В Крыму отмечен всплеск выявляемости коронавируса.

Как корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК выявлены 35 случаев инфицирования. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. 1 человек скончался. Подробности вспышки заражения и летального исхода пока не сообщаются. Известно лишь, что 28 вновь инфицированных – строители.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.06.20

«Из ничего не бывает что-то» – в Киеве поставили крест на Зеленском. / В Донбассе уничтожена украинская БМП. / Транзит российского газа в Европу под угрозой – Украина ввела спецмеры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,