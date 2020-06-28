В Крыму снова вспышка коронавируса: установлен очередной максимум выявляемости

В Крыму отмечен всплеск выявляемости коронавируса.

Как корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК выявлены 35 случаев инфицирования. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. 1 человек скончался. Подробности вспышки заражения и летального исхода пока не сообщаются. Известно лишь, что 28 вновь инфицированных – строители.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.06.20

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