Число зараженных коронавирусом в Крыму приближается к 700

За сутки в Крыму подтверждены 4 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах, еще 2 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 685 инфицированных. 36 человек привезли коронавирус из-за границы, 94 – из других субъектов РФ либо контактировали с приезжими, 492 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Симферополь, Лиана Макоба

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