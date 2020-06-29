В Крыму ребенка унесло в море

В Крыму ребенка на надувном круге унесло в море. Инцидент произошел в воскресенье в пгт Примоский.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, девочка отдыхала с родственниками на пляже «Песчаная балка», пошла купаться одна, прихватив с собой надувной круг. Было ветрено, и круг начало относить от берега. Очевидцы вызвали спасателей.

Наглотавшегося воды ребенка вместе с кругом выловили в 100 метрах от берега и доставили на сушу на водном мотоцикле. С диагнозом «неполное утопление» девочку доставили в Феодосийскую детскую больницу.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 29.06.20

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