В Крыму рассчитывают на турпоток, сопоставимый с прошлогодним

В Крыму надеются, что туристический поток в июле текущего года будет сопоставим с прошлогодними показателями.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 июня объектам санаторной и туристической сфер разрешено принимать гостей с материка. В правительстве РК отмечают, что предварительный спрос на места размещения гораздо выше, чем в прошлом году. Но на окончательное решение туристов и возможности отельеров влияет ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Поэтому прогнозные цифры июля будут меньше аналогичных прошлогодних показателей, но сопоставимы с ними.

«По нашим прогнозам, в июле мы ожидаем 1 – 1,5 миллиона туристов с дальнейшим помесячным ростом, – цитирует РИА «Новости» министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко. – Эта цифра соизмерима с прошлым годом, когда в Крыму в этот период отдохнуло порядка 1,8 миллионов человек».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.06.20

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