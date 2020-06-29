Украину принудительно закатают в большую ось Париж-Берлин-Москва-Пекин

В ближайшие три-пять лет Украину ждёт новая насильственная смена режима извне, уже без участия США, если Киев не прекратит войну в Донбассе и не перестанет выстраивать стену между Европой и Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, сейчас, в условиях глобальной нестабильности и непредсказуемости ситуации в США, интенсивно формируется ось крупнейших стран ЕС, а также России и Китая.

Политолог подчёркивает, что недавняя видеоконференция президентов России и Франции – это не обычный эпизод в дипломатии, а свидетельство начавшегося «большого разворота».

«Дело не в Макроне с Путиным, идёт большой разворот, в итоге которого ближайшие три-пять лет будет активно формироваться новая большая ось Париж-Берлин-Москва-Пекин. Это будет сопровождаться и новыми революционными решениями по созданию общих экономических пространств, преодолениями барьеров.

В этом проекте мы пока – никак, мы просто заноза, которая мешает. Нас там и тушкой, и чучелом пытались вогнать в мирный процесс – никак. Значит, по всей видимости, будет «эвакуация», и тогда уже в этой оси будет решаться судьба такого политического режима в Украине, который решит проблему угрозы европейской войны, а Донбасс – это угроза европейской войны», – отметил эксперт.

«Либо украинские политики поймут, что они давно стали раздражителем вообще по всему периметру, и мы включимся в этот большой континентальный процесс в качестве участника переговорного процесса с готовностью уступать, признавая свою глобальную ответственность за это напряжение. А Путин и Макрон будут решать свои проблемы», – приводит «ПолитНавигатор» слова Ермолаева.

Напомним, в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон вновь поднял вопрос о строительстве большой Европы от Атлантики до Владивостока.

Симферополь, Валентин Карамазов

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