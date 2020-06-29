В Крыму отправили в отставку чиновника, отвечающего за лекарственное обеспечение

В Крыму ушел в отставку чиновник, отвечающий за лекарственное обеспечение и медицину первичного звена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк подписал заявление заместителя министра здравоохранения РК Николая Деркача об увольнении по собственному желанию.

«Освободить Деркача Николая Николаевича от должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым 6 июля 2020 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению», – говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром.

Симферополь, Олег Яковенко

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