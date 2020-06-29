В правительстве Крыма царит неразбериха с документами

В правительстве Крыма царит неразбериха. Такой вывод можно сделать, анализируя документы кабмина.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня премьер-министр Юрий Гоцанюк подписал распоряжение об увольнении замминистра здравоохранения Николая Деркача.

А чуть позже другим своим распоряжением включил его в состав рабочей группы по контролю введения системы маркировки товаров средствами идентификации. И именно в качестве замминистра здравоохранения.

То ли Гоцанюк подмахивает документы, не читая, то ли сотрудники аппарата отбились от рук, то ли все вместе, но факт остается фактом: сначала Деркача уволили, а потом вменили ему дополнительные служебные обязанности.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.06.20

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