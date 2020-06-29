Президент Украины Владимир Зеленский прилюдно отказался от Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поздравляя страну с Днем Конституции, глава государства заявил: «Я нахожусь на Херсонщине – это замечательный и живописный край. И нам очень повезло, так как в нашей стране таких 25…».

Однако, согласно конституции Украины ( раздел IX, статья 133) в состав страны входят 24 области, города Киев и Севастополь и Республика Крым. Вряд ли Зеленский «вычеркнул» из состава Незалежной ее столицу Киев. Следовательно, президент Украины признал, что и РК, и Севастополь находятся на территории другого государства.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.06.20

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