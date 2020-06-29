В Крыму сорвали ряд контрактов по модернизации системы водоснабжения

В Крыму сорван ряд контрактов по модернизации системы водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП «Вода Крыма», согласно данным Единой информационной системе в сфере госзакупок, разорвало договор с компанией «Альфастрой». Подрядчик занимался реконструкцией канализационного коллектора на улице Титова в Симферополе. Стоимость контракта – почти 21 млн рублей. Компании дважды в текущем году направлялись претензии, но до сих пор освоено менее 3 млн.

Пришлось разорвать контракт и с компанией «Крымгазстрой» по капитальному ремонту магистральных водоводов к трем селам Ленинского района – Батальному, Семисотке и Ерофеево. Запланированные работы выполнены на 10%. Подрядчику трижды направлялись претензии.

Минэкономики России разрабатывает новую редакцию ФЦП развития Крыма и Севастополя, в которой пришлось отложить на более поздние сроки «водные» стройки, пишет telegram-канал «Акценты». Причины – либо отсутствие экспертных заключений, либо плохая работа подрядчиков.

Симферополь, Лиана Макоба

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