Поправки в конституцию могут обернуться обновлением крымской власти

В правительстве Крыма обеспокоены явкой на голосование по поправкам в Конституцию.

Как сообщили РИА «Новый День» источники в кабмине, Аксенов решил продемонстрировать свою верность президенту РФ высокой явкой. Перед муниципалами была поставлена задача обеспечивать минимум 10% электората во все июньские дни голосования и не менее 20% – 1 июля. В итоге РК должен показать явку более 82%, а еще лучше – дотянуться до 90%.

Но что-то пошло не так. И пока избирком РК рапортует об активном голосовании (но даже в официальных отчетах явка снижается: так, в первый день на участки явились почти 202 тысячи имеющих право голоса, в субботу – чуть более 188 тысяч, а в воскресенье – 170 тысяч, а всего в РК 1 млн 487 тыс 268 человек, обладающих правом голоса), главе Крыма приходится лично исправлять ситуацию в отдельных регионах.

Так, в выходные Аксенов срочно отправился в Феодосию, где фиксировался один их худших результатов. Серьезные проблемы отмечены в Евпатории, не радует главу и столица Крыма.

Инсайдеры сообщают, что глава РК, как всегда, грозит всем отставкам, но на этот раз реально готов выполнить обещания. По некоторым данным, уже подобрано несколько кандидатур на пост главы Симферополя один из которых – дама, приближенная к семье главы. А вот в Евпатории подбором кадров занимаются кубанские «инвесторы» – те самые, которым Крым обязан главой Ялты Имгрунтом и министром ЖКХ Черняеввм. Авторитет этой группы столь высок, что глава РК, по словам инсайдеров, соглашается чуть ли не на все их условия.

С Феодосией еще интереснее – там сталкиваются интересы Аксенова и Константинова, причем, второй явно выигрывает.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 29.06.20

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