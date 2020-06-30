В Крым прибывает делегация французских депутатов Европарламента

В Крым прибывает делегация французских депутатов Европейского парламента.

Как сообщили РИА «Новый День» в минформе РК, делегаты прилетят сегодня спецрейсом из Москвы в международный аэропорт «Симферополь» в 20:00. Парламентарии планируют 1 июля посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе и понаблюдать за ходом голосования по поправкам в конституцию РФ. Список участков уже определен.

Возглавляет делегацию Тьерри Мариани – депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, Президент Ассоциации «Франко-Российский диалог».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.06.20

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