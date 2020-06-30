В Крыму коронавирусом заболели еще несколько строителей

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро заболевших – это строители, инфицированные в ранее выявленном очаге.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрирован 691 случай новой коронавируса, выздоровели 500 человек. 27 скончались, в том числе 10 – непосредственно от ковида.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.06.20

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