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Вторник, 30 июня 2020, 10:17 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму коронавирусом заболели еще несколько строителей

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро заболевших – это строители, инфицированные в ранее выявленном очаге.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрирован 691 случай новой коронавируса, выздоровели 500 человек. 27 скончались, в том числе 10 – непосредственно от ковида.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.06.20

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