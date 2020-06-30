Крым снова зальет

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня днем и 1 июля на полуострове ожидаются ливни, местами сильные ливни (возможно выпадение более 30 мм осадков), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Наиболее вероятны грозы в центральны и восточных районах полуострова и на ЮБК.

Симферополь, Лиана Макоба

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