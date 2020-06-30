По Крымскому мосту пошли грузовые поезда

На Крымском мосту открылось движение грузовых поездов. Первый состав с материка уже прибыл на полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки, что позволяет перевозить 13 миллионов тонн грузов в год.

«Запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего, поможет снизить цены на продукты питания.

Открытие движения грузовых поездов благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами. Это будет способствовать завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, успешной реализации федеральных и республиканских программ».

Отметим, что первый грузовой поезд привез ан полуостров бензин и цемент, а также удобрения и зерно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.06.20

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