Старый жупел на новый лад: Киве придумал новую причину для российского нападения

Украинские чиновники не знают, чем отвлечь жителей страны от внутренних проблем и придумывают новые причины и поводы для российского нападения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение последних 6 лет Киев использует Россию как жупел всякий раз, когда недовольство украинцев президентом и правительством достигает опасно высокого уровня.
Вот и сейчас, когда антирейтинг Зеленского значительно превысил положительные оценки на фоне пандемии коронавируса и углубляющегося экономического кризиса, власти ожидаемо извлекли из запасников российскую угрозу.
Заместитель главы украинского МИД Василий Боднар заявил, что российские учения «Кавказ-2020» могут перейти в военное наступление «как раз в ближайшей перспективе»: якобы, украинская разведка отмечает увеличение концентрации российских военных подразделений на протяжении все границы с Украиной, включая Крым.
По словам Боднара, подобные опасения «понимают в НАТО и разделяет значительное число военных экспертов и аналитиков».
Причиной, якобы, готовящегося нападения представитель МИДа называет воду: мол, Россия решила заставить Украину силой возобновить водоснабжение Крыма. И, разумеется, заявляет Бондар, Незалежная готова отразить атаку соседа.
В Крыму подобные заявления называют бредом и сюрреалистическими картинами.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 30.06.20
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