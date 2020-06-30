Старый жупел на новый лад: Киве придумал новую причину для российского нападения

Украинские чиновники не знают, чем отвлечь жителей страны от внутренних проблем и придумывают новые причины и поводы для российского нападения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение последних 6 лет Киев использует Россию как жупел всякий раз, когда недовольство украинцев президентом и правительством достигает опасно высокого уровня.

Вот и сейчас, когда антирейтинг Зеленского значительно превысил положительные оценки на фоне пандемии коронавируса и углубляющегося экономического кризиса, власти ожидаемо извлекли из запасников российскую угрозу.

Заместитель главы украинского МИД Василий Боднар заявил, что российские учения «Кавказ-2020» могут перейти в военное наступление «как раз в ближайшей перспективе»: якобы, украинская разведка отмечает увеличение концентрации российских военных подразделений на протяжении все границы с Украиной, включая Крым.

По словам Боднара, подобные опасения «понимают в НАТО и разделяет значительное число военных экспертов и аналитиков».

Причиной, якобы, готовящегося нападения представитель МИДа называет воду: мол, Россия решила заставить Украину силой возобновить водоснабжение Крыма. И, разумеется, заявляет Бондар, Незалежная готова отразить атаку соседа.

В Крыму подобные заявления называют бредом и сюрреалистическими картинами.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.06.20

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