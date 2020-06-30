Крым и Севастополь оказались в числе самых замусоренных регионов юга России

Крым и Севастополь попали в пятерку самых замусоренных регионов юга России. Об этом заявил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году на территории ЮФО действовало около 81 тысячи полигонов ТКО. «Однако их численность и оснащение не отвечает потребностям, – отметил полпред. – По этой причине стихийно образовалось свыше 10 тысяч несанкционированных свалок».

70% таких свалок обнаружено на Кубани. «Не менее значительны масштабы захламления территорий свалками мусора в Ростовской области, Севастополе, Республике Крым. Надо сказать, что и большинство легальных свалок из-за нарушений их эксплуатации давно уже превратились в пожароопасные антисанитарные объекты», – подчеркнул Устинов, отметив, что бездействие органов власти в сфере обращения с отходами вызывает широкий негативный общественный резонанс, особенно в Ростовской, Волгоградской областях и Крыму.

Симферополь, Лиана Макоба

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