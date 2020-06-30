Пока в Севастополе раздают квартиры за участие в голосовании по конституции, без жилья остаются несколько сотен сирот

В Севастополе продолжают заманивать горожан на участки для голосования по правкам в Конституцию возможностью получить автомобиль и даже квартиру.

Как уже сообщал «Новый День», пока город демонстрирует самую низкую явку в ЮФО, не дотягивая даже до среднероссийского показателя. Поэтому активно рекламируется викторина на знание истории города, проводимая для участников голосования. Ежедневно сообщается об очередной продавщице или бюджетнице (почему-то все они без прав на вождение), выигравшей авто. А впереди – розыгрыш жилья.

Между тем, в очереди на квартиру в Севастополе стоят более 500 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вопрос с ними решается очень сложно.

«Несмотря на то, что ГКУ Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» регулярно проводит десятки конкурсов на покупку жилья, по итогам не подается ни одной заявки застройщиками, – пишет в Telegram канал Сергея Михайлюка. – Может, с ними поделятся опытом организаторы викторины «Патриотическая столица», которые разыгрывают три квартиры буквально за пару дней?

Согласно заявлениям организаторов, для выигрыша квартиры необходимо принять участие в викторине до 1 июля включительно. Для этого необходимо проголосовать по поправкам в российскую Конституцию. После волеизъявления у волонтеров можно получить бланк с вопросами на знание истории города, ответить на эти вопросы и ждать розыгрыша.

Нет до сих пор желания передать эти три квартиры детям-сиротам?»

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 30.06.20

Президент Украины призвал готовиться ко второй коронавирусной волне. / Крым и Севастополь оказались в числе самых замусоренных регионов юга России. / Просчеты Развожаева: Севастополь демонстрирует худший в ЮФО результат по явке на голосование по поправкам в конституцию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»