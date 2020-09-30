В Крыму увеличили взносы на капитальный ремонт домов

В Крыму возрасте размер минимального взноса на капитальный ремонт. Соответствующее решение принял Госсовет РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году этот показатель составляет 6 рублей 16 копеек за один квадратный метр площади жилого или нежилого помещения.

В 2021 году минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым увеличится на 5,5% и составит 6,5 рублей за метр.

Симферополь, Олег Яковенко

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