Ливни, обрушившиеся на Крым, не изменили ситуацию с вододефицитом

Дожди, обрушившиеся на Крым в последние дни сентября, не изменили ситуацию с вододефицитом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее количество осадков выпало на западном побережье полуострова (27 мм) и в восточной части Крыма (29 мм). Но для наполнения водохранилищ необходимы обильные осадки в горных районах и предгорьях. По оценкам специалистов, чтобы ситуация начала улучшаться, нужно, чтобы в течение недели там выпало не менее 100 мм, а в реальности получилось в 10 раз меньше.

Аналогичная ситуация отмечается и в Севастополе: ливни буквально утопили город, но в Байдарской долине осадков было гораздо меньше, и все они сразу впитались в пересохшую землю. Поэтому уровень воды в Чернореченском водохранилище не изменился.

Дожди будут идти на полуострове еще 2 – 3 дня, но будут небольшими и ситуацию с водой не изменят.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.10.20

В Крыму увеличили взносы на капитальный ремонт домов. / Керчь едва не смыло, Севастополь утонул – в Крым пришли долгожданные дожи (ВИДЕО). / В Крыму резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и пневмонией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»