На Украине возбуждено дело об умышленном убийстве сотрудницы посольства США

Американская гражданка, сотрудница посольства США на Украине, Санвер Никаело была найдена накануне в одном из парков Киева с проломленным затылком. Женщина была в спортивной одежде и в наушниках, по всей вероятности, совершала пробежку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное убийство» сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в киевской полиции.

«Дело заведено по статье «умышленное убийство». Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия», – заявил представитель правоохранительных органов (цитата РИА Новости).

Вместе с тем, рассматриваются и другие версии происшествия.

Ранее в посольстве США на Украине подтвердили смерть американской гражданки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.20

Американский военный самолёт совершил аварийную посадку в Одессе. / Ливни, обрушившиеся на Крым, не изменили ситуацию с вододефицитом. / В Крыму увеличили взносы на капитальный ремонт домов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»