В Крыму за сутки выявлено более 90 случаев коронавируса, есть новые жертвы

В Крыму за сутки от коронавируса скончались еще 2 человека. Об этом сообщил республиканский минздрав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 93 новых случая коронавирусной инфекции. 53 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 30 случаев – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК выявлено 4 тысячи 657 зараженных. 133 из них завезены из-за границы и других субъектов РФ. От коронавируса скончались 68 человек.

Симферополь Октябрь 01, Лиана Макоба

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