В Крыму начальника районного отдела ГИБДД отправила под стражу за кумовство

В Крыму заключили под стражу начальника отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Сакский»: он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сакского районного суда, по версии следствия, подчиненный обвиняемого остановил на дороге автомобиль крымчанина для проверки документов. У водителя не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль, ни полиса ОСАГО. Инспектор ГИБДД начал составлять протокол, а водитель позвонил своему родственнику, находящемуся в приятельских отношениях с начальником ОГИБДД МО МВД России «Сакский». Родственник попросил за нарушителя, и начальник отдела дал распоряжение своему подчиненному инспектору ДПС не привлекать члена семьи приятеля к административной ответственности.

Следователи пришли к выводу, что действия руководящего сотрудника ГИБДД являются преступлением против государственной власти и интересов государственной службы средней тяжести.

В итоге суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 октября 2020 года включительно.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 01.10.20

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