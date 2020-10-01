В Крыму уволен очередной министр, еще несколько накажут

В Крыму отправлен в отставку очередной министр: на это раз без работы остался глава министерства транспорта Сергей Карпов.

«Я согласовал и подписал заявление об увольнении министра транспорта Республики Крым Карпова Сергея Васильевича», – заявил сегодня на совещании по строительной отрасли глава РК Сергей Аксенов.

Назначить нового министра должны в начале недели. До этого контролировать сферу транспорта будет вице-премьер Евгений Кабанов.

Кроме того, уволен первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог РК Антон Суханов, контролировавший ремонт улиц в Симферополе. Но, как выяснилось, по 15 улицам до сих пор даже не заключены контракты.

Плюс ко всему, Аксенов поручил наказать министров, чьи ведомства срывают сроки работ в рамках ФЦП. В «черный список» попали министры ЖКХ, образования, транспорта и здравоохранения. Двух последних не накажут – их просто уволили. В числе провинившихся и несколько глав администраций, их тоже обещали привлечь к ответственности, и списки наказанных опубликовать.

Добавим, что за последние 6 лет в РК сменились 7 министров транспорта и 6 министров здравоохранения.

Симферополь, Олег Яковенко

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