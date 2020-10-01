Главу Крыма решили попиарить за счет умершего ветерана (ФОТО)

В правительстве Крыма разразился очередной скандал из-за некомпетентности сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в соцсетях от имени главы РК Сергея Аксенова было размещено поздравление с Днем пожилого человека. Текст иллюстрировали фотографией, на которой Аксенов запечатлен в компании ветеранов.

Правда, как выяснилось позже, одного из участников фотосессии уже нет в живых. В соцсетях тут же появились соответствующие комментарии.

Пиар-служба Аксенова довольно быстро отреагировала, заменив фотографию. Но осадочек, как говориться, остался.

Кстати, некомпетентность, походе, вообще становится отличительной особенностью крымского правительства и увольнение подряд двух министров, а также критика в адрес глав других ведомств, прозвучавшая сегодня на совещании по строительной отрасли, тому подтверждение: министры не исполняют поручений главы Крыма и пытаются спихнуть ответственность на подчиненных.

Cимферополь, Олег Яковенко

Cимферополь. Другие новости 01.10.20

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