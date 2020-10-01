В Севастополе зарегистрирована еще одна смерть от ковида

В Севастополе зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последний день сентября в Севастополе подтверждены 20 новых случаев COVID-19. Заболевшим от 2 до 87 лет, все они – местные жители.
Всего с начала эпидемии в городе выявлены 1 тысяча 33 инфицированных. 28 человек от ковида скончались.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 01.10.20
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