В Крыму завершено расследование в отношении руководителя предприятия, похитившего миллионы, выделенные в рамках ФЦП

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Крымспецстрой». Ему инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, невыплату заработной платы свыше двух месяцев, отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с использованием служебного положения и в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, по версии следствия, бывший руководитель ООО «Крымспецстрой» с декабря 2016 по август 2018 года похитил у Службы капитального строительства Республики Крым денежные средства, предоставленные из федерального и республиканского бюджетов в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Челноковский массив Феодосии.

Так, в рамках заключенного контракта госзаказчик перечислил предприятию аванс в размере 210 миллионов рублей, часть которых (в сумме свыше 128 миллионов рублей) бывший руководитель ООО присвоил, а чтобы придать видимость деятельности, он поручил подчиненному бухгалтеру перевести финансы на счета нескольких фирм, с которыми в дальнейшем были заключены договоры купили-продажи автотранспортных средства. В результате, действующий на тот момент руководитель предприятия легализовал свыше 6 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что работникам предприятия задолжали заработную плату за период с июня по сентябрь 2018 года на сумму свыше 450 тысяч рублей, хотя у руководителя имелась реальная возможность выплатить причитающиеся средства, однако финансы расходовались на другие цели.

С целью возмещения причиненного ущерба в рамках следствия был наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела.

С утверждённым обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.10.20

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