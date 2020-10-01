В Крыму запретили заходить в общественный транспорт без масок и перчаток – об этом сообщило министерство транспорта РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об ужесточении мер профилактики распространения ковида был поднят на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская обратила внимание на то, что крымчане не соблюдают ни масочный режим, ни социальную дистанцию, и предложила без маски в общественный транспорт не пускать.

Ее предложение в правительстве Крыма поддержали.

«С 1 октября 2020 года автостанционный персонал, водители и пассажиры общественного транспорта, сервисов такси обязаны использовать индивидуальные средства защиты – маски и перчатки, – заявили в минтрансе РК. – Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты,

не будут допускаться на объекты транспортной инфраструктуры и в салоны транспортных средств. Контроль за соблюдением усиленного «масочного режима» на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности владельцев объектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков. Ношение средств индивидуальной защиты в рабочее время строго обязательно для всех сотрудников транспортного комплекса, водителей, контролеров, кондукторов и других работников транспортной отрасли. Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие «масочный режим», будут отстраняться

от работы, независимо от выполняемых ими функций.

В случае выявления несоблюдения персоналом объектов транспортной инфраструктуры, водителями общественного транспорта, легкового такси масочного режима просьба незамедлительно сообщать данную информацию по телефону «горячей линии» министерства транспорта Республики Крым: +79788357557».

Симферополь, Олег Яковенко

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