В Севастополе решили выпить реку Бельбек

В Севастополе пытаются разработать проекты обеспечения города водой взамен переброски реки Коккозки в Чернореченское водохранилище.

Как уже сообщал «Новый День», этот спорный вариант тогда еще врио губернатора Михаил Развожаев представил президенту РФ Владимиру Путину как хорошо проработанный и единственно возможный. Глава государства распорядился выделить на него деньги, но на прошлой неделе новоиспеченный губернатор Развожаев заявил, что от переброски воды из Коккозки отказались.

Telegram-канал «Как там Крым?», ссылаясь на свои источники сообщает, что сейчас рассматриваются два новых проекта:

– подать в городской водопровод воду из реки Бельбек (для этого придется построить отдельные очистные сооружения);

– перебросить воду из Кадыковского карьера в реку Черную, питающую Чернореченское водохранилище.

Бельбек позволит обеспечить Севастополю до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Кадыковский карьер – до 20 тысяч. Если, конечно, удастся решить вопрос утечек из городских сетей. При этом отмечается, что Кадыковском карьере всего 4 млн кубов, и как быстро он наполнится после полного осушения, пока никто прогнозировать не берется. Но чиновников это не останавливает: они полагают, что эти меры позволят обеспечивать Севастополь водой в обычном режиме в течение полугода, а там, может быть, природная ситуация измениться.

Вариантов решения проблемы в условиях маловодных осени, зимы и весны пока нет.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 02.10.20

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