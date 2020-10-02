В Крыму опять ожидаются сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: сегодня на полуострове вновь ожидаются сильные ливни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дожди уже прошли на западном побережье и предгорных районах. В течение дня осадки возможны так же на ЮБК и востоке полуострова. В Симферополе дождя пока не прогнозируется, а других районах возможны грозы со шквалистым ветром, град и выпадение более 30 мм осадков.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.10.20

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