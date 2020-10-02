Совет ЕС расширил санкции в отношении российских граждан и компаний, строивших Крымский мост

Совет ЕС расширил список российских граждан и компаний, на которых наложены санкции из-за деятельности в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «подрыве территориальную целостности, суверенитета и независимости» Украины обвинили двух человек и четыре организации, участвовавшие в строительстве Крымского моста и организации железнодорожного движения через Керченский пролив.

В черный список внесли АО «Ленпромтранспроект» (занималось проектированием моста), АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск» («активно участвовала в проекте»), Крымскую первую страховую компанию (решала вопросы страхования проекта), ФГУП «Крымская железная дорога» (оператор железнодорожного моста), а также заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, курировавшего строительство моста в Керченском проливе и генерального директора компании «Гранд Сервис Экспресс», пустившей поезда в Крым, Александра Ганова.

Ранее санкции были введены в отношении ряда персоналий и шести компаний, непосредственно занимавшихся строительством моста.

Им всем запрещено пересекать границу ЕС, а активы людей и компаний, внесенных в санкционный список, в европейских банках будут заморожены. Плюс ко всему, любым организациями, зарегистрированным на территории ЕС, запрещено сотрудничать с фигурантами черного списка.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.10.20

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