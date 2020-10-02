В Крыму за сутки выявили почти сотню зараженных коронавирусом

В Крыму за сутки зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 50 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 13 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 4 тысячи 755 случаев новой коронавирусной инфекции, 68 человек от ковида умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.10.20

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