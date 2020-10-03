В Крыму за сутки зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 100 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения.

Всего с начала эпидемии в РК подтверждено 4 тысячи 855 случаев ковида. От коронавируса скончались 68 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.10.20

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