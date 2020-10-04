«Простая математика»: Украина может перестать платить пенсии

Украина может перестать платить пенсии: это случиться если в течение 15 лет в стране не изменится демографическая ситуация и не будет проведена пенсионная реформа. С таким прогнозом выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время лекции в Львовском политехническом университете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», демографический состав украинского общества, по словам Шмыгаля, меняется не в лучшую сторону, и в скором времени на одного работающего будет приходиться по два пенсионера. В таких условиях денег на пенсии у государства не хватит.

«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги, – цитирует Шмыгаля «Украина.ru». – Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика».

Премьер отметил, что государство сможет платить лишь «небольшую социальную пенсию», поэтому украинцам придется самостоятельно откладывать деньги на старость. Шмыгаль предлагает провести пенсионную реформу и перейти к накопительной системе пенсий.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.10.20

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